Huisregels Waterkant chatbox

Leef en laat leven. Net als in het dagelijkse leven ga je op deze chatbox respectvol om met andere mensen. De huisregels zijn er om de chatbox voor iedereen plezierig te houden. Wie zich niet aan deze regels houdt, kan (permanent) van de chatbox worden verwijderd. In geval van twijfel en/of klachten zullen wij de chatlogs files, die worden opgeslagen, raadplegen.

* Aanstootgevend gedrag en provocaties (bijv. schelden) zijn niet toegestaan.

* Let op je taalgebruik tijdens het chatten. Racistische, seksistische en beledigende taal wordt niet getolereerd.

* Vecht je privéproblemen niet uit via de chatbox of via andere chatters.

* Het is niet toegestaan de sfeer te verpesten, te frustreren of hoe dan ook negatief te beïnvloeden.

* Houd er rekening mee dat hier mensen van alle leeftijden komen.

* Verspreid geen virussen of bedreig chatters met hacken en doe ook niet alsof.

* Seksuele taal en scheldwoorden zijn niet toegestaan, variaties evenmin.

* Schrijf niet in GROTE LETTERS, dat staat zo SCHREEUWERIG!

* Het maken van reclame voor producten of diensten is niet toegestaan.

* Bescherm je privacy. Geef geen telefoonnummers en adressen.

* Geef je niet uit voor iemand anders. Je mag wel een alias gebruiken.

* Gebruik geen aanstootgevende bijnamen. Bij twijfel, eerst contact opnemen.

* Het is niet toegestaan illegale activiteiten te ontplooien of ertoe aan te zetten.

* Je dient aanwijzingen van de Moderators direct op te volgen.

* Dit is een gemodereerde chatbox. De Moderators mogen en kunnen naar eigen inzicht besluiten dat een chatter of chatters buiten de chatbox worden gesloten.

* Deelname aan deze chatbox is op eigen risico. Je kunt de moderators of eigenaren niet aansprakelijk stellen. Discussies over het beleid van suriname.nl zijn op de chatbox niet toegestaan.

Je toegang tot deze chatbox en/of specifieke onderdelen is een privilege en geen recht.

De beslissing over je toegang ligt uitsluitend bij de Moderators en eigenaren, die naar eigen inzicht de toegang mag blokkeren zonder opgaaf van redenen. Ben je het niet eens met deze regels, ga dan niet in discussie, maar staak dan onmiddellijk je bezoek aan de chatbox. Door het dynamische karakter van de chatbox kunnen de huisregels zeer regelmatig worden aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van elke chatter op de deze chatbox om zich op de hoogte te stellen van de geldende regels.

[overgenomen van krizkraz]