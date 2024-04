Rashied Doekhie: “Over 10 tot 15 jaar zullen we een standbeeld van Santokhi moeten maken”

Alhoewel president Chan Santokhi niet een favoriet is van oud-parlementariër Rashied Doekhie en het volgens hem bar slecht doet op bepaalde gebieden, zijn er ook beslissingen van het staatshoofd waarin hij zich in terug kan vinden.

Twee van de goede beslissingen die Santokhi volgens hem heeft genomen, is het besluit om een brug over de Corantijnrivier te bouwen en vooral om alle subsidies af te schaffen. Volgens de NDP’er heeft het staatshoofd in tegenstelling tot voorgaande presidenten wel ballen om zulke moeilijke maatregelen voor de verkiezingen te nemen en het mes erin te zetten. De kans is volgens Doekhie groot dat er over tien tot vijftien jaren een standbeeld van Santokhi gemaakt zal moeten worden.

“De man kan niet zo slecht zijn dat hij alleen slechte dingen doet. Men komt de laatste tijden in de pers met halve impotente waarheden en verhalen van napraters. We moeten de goede dingen van mensen ook kunnen inzien en het slechte moeten we proberen overboord te gooien. Ik heb nog nooit één president in de wereld gezien die het niet goed wil doen. Denk je dat wanneer Messi op het veld rent hij geen doelpunten wilt maken?

Soms lukt het niet door omstandigheden van zoveel aard. Wanneer Santokhi bijvoorbeeld die brug wilt laten maken over de Corantijnrivier, dan zeg ik: prachtig! Het is ontwikkeling voor Suriname. We hebben dan bijna een miljoen mensen erbij en business o bigi go”, zei Doekhie op Stanvaste Radio.

Doekhie vindt het hypocriet dat tegenstanders van deze brug, waaronder ook zijn partij NDP, zoveel kritiek leveren op de bouw van deze brug, terwijl de NDP in de periode van Jules Wijdenbosch het wel goed vond om twee grote bruggen te bouwen. In dezelfde periode waren het de partijen als de VHP en NPS die de bouw van die bruggen niet goed vonden.

“Maar je ziet: de tegenstanders schreeuwen al dat het niet goed is. Maar in hun tijd, toen ze de Bosjebrug gingen maken, was het wel goed. Een ander goed ding van de regering is het aanpakken van de subsidies, want het nekt ons al jaren. Maar alle presidenten hebben dat gewild. Alleen hebben ze geen ballen gehad om dat te doen. Santokhi heeft wel ballen. Hij durft voor de verkiezingen nu en hij zet het mes erin. En misschien nu niet, maar met deze handeling van deze president op dit gebied zullen we over tien tot vijftien jaren een standbeeld voor die man moeten maken. Want dat gaan we de vruchten ervan plukken”, aldus Doekhie.

Maar niet alles is goed te noemen onder de huidige regering. Doekhie adviseert Santokhi om een paar van de ‘dieven, ministers en VHP’ers die stelen en roven’ aan te pakken. “Men zegt dat er werd geroofd onder de vorige regering. Misschien waren er dieven in de vorige regering, maar nu heb je rovers die in deze rondlopen. Hij gaat deze mensen terzijde moeten leggen. Daarnaast wordt er veel geroofd bij LVV en OW met inschrijvingen. Dat een fietsenmaker voor miljarden aan dollars inschrijvingen krijgt, Arawarasluis, Saramaccadoorsteek kanaal, de weg naar Apoera, rehabilitatie waterschappen Nickerie. Den man e waka fufuru wreed. Dat zijn de slechte dingen. Deze dingen moeten overboord gegooid worden”, aldus Doekhie.

Volgens de politicus moeten Surinamers de fout bij zichzelf gaan zoeken en niet zo zeer bij de politici.

“Elke keer hoor je regering is niet goed, president is niet goed, DNA-leden zijn niet goed en ministers zijn niet goed. Laten we na 100 jaren gaan kijken of het niet omgekeerd ligt. Ligt het niet bijvoorbeeld bij het volk? Moeten we niet anders gaan doen? Elke beslissing die welke regering dan ook wilt nemen in faveure voor het volk, dan komt men op straat want men wil het niet. Je gaat een oud huis moeten slopen voordat je een nieuw huis bouwt. En in die periode zullen er wat splinters vallen.

Santokhi is nu in China met een delegatie van 10 tot 15 mensen. De vorige president Bouterse ging met 120 mensen. Dus laten we een keertje ophouden met deze dingen. Hij komt wel in ieder geval weer met lege handen terug. Jouw land is in problemen, maar je vertelt ons vanuit China hoe mooi het museum daar is. Voor het eerst in me leven heb ik gehoord dat een president bijna 20 dagen uit het land is”, aldus Doekhie.