Meer dan 5 miljoen views voor ‘Fa un de ya’ van Kater Karma en Kenny B

Kater Karma en Kenny B hebben met het nummer Fa un de ya een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip van hun hit is momenteel al meer dan 5 miljoen keer bekeken op YouTube.

De clip, waarin veel natuur van Suriname te zien is, haalde de 1 miljoenste view binnen een maand na release.

Het nummer is niet alleen in Suriname, maar ook in Frans-Guyana, Frankrijk, België en Nederland bekend.

Het virale effect van sociale media heeft ervoor gezorgd dat de video wereldwijd aandacht heeft gekregen en heeft bijgedragen aan de groei van de fanbase van de artiesten.

De videoclip van Fa un de ya is hieronder te zien.