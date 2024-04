OPINIE: ‘NDP vertoont toenemend hypocriet gedrag tegenover samenleving’

[INGEZONDEN] – De NDP bekritiseert de transparantie en financiering van de Corantijn-brug en andere sleutelkwesties in de relatie tussen Suriname en Guyana. Echter, gezien hun eigen geschiedenis van corruptie en wanbeleid, is deze kritiek niet geloofwaardig.

In het verleden, toen onder andere Hoefdraad leningen stapelde, werd er geen vraag naar transparantie gesteld. Evenmin toen er dollars (vermoedelijk van de Centrale Bank) gekocht moesten worden bij Cambio Chotelal of bij de uitgave van miljoenen aan projecten.

De NDP lijkt niet te begrijpen wat samenwerking inhoudt. Hun vraag waarom president Santokhi naar Guyana moet voor onderhandelingen over een brug, die grotendeels op Surinaams grondgebied wordt gebouwd, negeert het feit dat Guyanese delegaties ook naar Suriname zijn gekomen. Ze lijken te vergeten dat het volk dictatuur heeft afgewezen. De huidige president en zijn ministers hebben geen veroordeling op hun naam staan en kunnen vrij reizen.

Dit brugproject, een samenwerking tussen de Surinaamse en Guyanese regeringen, overstijgt infrastructuur en zal de economische samenwerking tussen beide landen bevorderen. Terwijl de NDP nu om transparantie en verantwoording vraagt, mogen we niet vergeten dat hun eigen regering werd geplaagd door corruptie, financieel wanbeheer en vriendjespolitiek. Besluiten werden genomen zonder maatschappelijk overleg, en middelen werden voor persoonlijk gewin gebruikt.

Waar is Hoefdraad? Waar is Kromosoetoe? Waar is de gewezen President Bouterse? Laat de NDP deze vragen beantwoorden voor het volk en transparantie geven wat ze hebben uitgehaald.

Wat betreft transparantie: toen de Bouterse Highway werd gebouwd, kostte deze de staat USD 60 miljoen, een bedrag dat pas na de opening bekend werd en de highway tot een van de duurst gebouwde in de wereld laat behoren.

In contrast hiermee zijn de onderhandelingen voor de brug volledig transparant. In plaats van bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname, diende de NDP haar eigen belangen, wat leidde tot economische stagnatie en gebrek aan sociale vooruitgang. Het is gemakkelijk voor de NDP om kritiek te uiten, maar zij moeten eerst hun eigen zaken op orde brengen voordat zij anderen de les lezen. Het Surinaamse volk heeft genoeg geleden onder het wanbeleid van de NDP.

De volgende fase van het project zal worden ingegaan met het oog op optimalisatie van betaalbaarheid en concessionaliteit. Het gezamenlijke beheer van de brug zal een nieuwe mijlpaal markeren in de regionale samenwerking tussen Suriname en Guyana. Met deze onthullingen over de hypocrisie van de NDP, is het tijd dat zij zichzelf ter verantwoording roepen en plaatsmaken voor een eerlijker en transparanter bestuur dat echt de belangen van het Surinaamse volk dient.

Het Surinaamse volk verdient leiderschap dat gebaseerd is op integriteit, transparantie en verantwoording – eigenschappen die tijdens het bewind van de NDP ver te zoeken waren.

Leo Adang.