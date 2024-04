Kanapé voorstander van extra controle op rijscholen in Suriname

ABOP-fractieleider Obed Kanapé vindt dat het tijd is dat rijscholen in Suriname onder een vergrootglas worden geplaatst. Dit naar aanleiding van geluiden vanuit de samenleving dat bepaalde rijscholen betrokken zouden zijn bij de verkoop van rijbewijzen.

“Niet alleen het curriculum is belangrijk, maar ook de controle over de rijscholen die er bestaan. Want je hoort over straat: ‘den man e bai rijbewijs, seri rijbewijs’. Het is belangrijk dat iemand optreed als er fouten worden gemaakt of als de integriteit van deze rijscholen een onderwerp van de samenleving wordt”, zei Kanapé donderdag bij de verdere behandeling van de Wet Instelling Verkeersautoriteit in De Nationale Assemblee (DNA).

De Verkeersautoriteit zou volgens Kanapé een belangrijke bijdrage niet alleen hieraan kunnen leveren, maar ook aan de verkeerseducatie vanaf de schoolbanken.

“Vanaf welke leeftijd zou een leerling of gewoon een Surinaamse burger die verkeerseducatie bijgebracht moeten worden? Vanaf de lagere school? Vanaf de kleuterschool? Deze autoriteit moet deze verantwoordelijkheid gaan dragen samen met particuliere initiatieven. Om ervoor te zorgen dat de verkeerseducatie, de standaarden, de integriteit en betrouwbaarheid ervan….dat er één source of information bestaat om de samenleving de juiste informatie te geven. Maar ook om actievoorstellen te doen aan de regering om uiteindelijk goed beleid uit te stippelen”, aldus Kanapé.

Ook VHP-parlementariër Harriët Ramdien stelde voorstander te zijn van een evaluatie en eventuele aanpassing van het curriculum van de rijscholen.

“Inderdaad moet ernaar gekeken worden, want niets in het leven is statisch. Elk ding is dynamisch. En wanneer we zien dat zaken misschien verouderd zijn of aan vernieuwing toe zijn, dan moeten we dat doen. Ook naar de controle op de rijscholen kan er gekeken worden.

In de vijfde klas, nu leerjaar 9, weten we dat er verkeerslessen gegeven werden aan de kinderen. Ik wil de regering vragen of dit uitgebreid kan worden naar meerdere klassen, zodat de regering op heel jonge leeftijd weten hoe ze deel moeten nemen in het verkeer. Lid Kanapé haalde een zaak aan waarbij koop en verkoop van rijbewijzen plaatsvind. Regering, gaat u onderzoeken als dat inderdaad zo is en welke maatregelen daartegen getroffen gaan worden”, aldus Ramdien.