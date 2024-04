Aangehouden politiemannen in zaak Ghaliet M. weer vrij

De zeven politiemannen die deze week in verzekering waren gesteld in de zaak waarbij verdachte Ghaliet M. zegt te zijn mishandeld, zijn allen weer in vrijheid gesteld. Dit op verzoek van hun advocaten mr. Derrick Veira en mr. Maureen Nibte.

Vijf van de zeven politiemannen maken deel uit van het Regio Bijstands Team Paramaribo (RBTP), dat verantwoordelijk is voor circa 80 procent van alle aanhoudingen waarbij er indicaties zijn dat er vuurwapen geweld is dan wel verwacht kan worden. De twee andere zijn ingedeeld bij de aangifte dienst van bureau Geyersvlijt die assistentie hebben verleend bij de opsporing en aanhouding van de verdachte Ghaliet.

Deze laatste heeft zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling van een nietsvermoedende jongeman waarbij de mishandeling (en de beelden) vanwege de brute wijze waarop deze plaatsvond een grote schok teweeg bracht in de samenleving.

De opsporing en de aanhouding was gelast door een Hulpofficier van justitie waarbij de vermoedelijke verblijfplaats van deze verdachte in beeld was gebracht. De politiemannen gingen op zaterdag 19 augustus 2023 omstreeks 22.00u naar de woonplaats van de verdachte Ghaliet.

Nadat de politie op zijn deur klopte deed de verdachte open, maar verzette zich hevig tegen de politie. Daarbij ging hij met zijn armen en benen tekeer tegen de wetsdienaren. Zijn gedrag en handelingen waren dusdanig van aard dat dit verzet met vereende krachten moest worden gebroken, teneinde de aanhouding van de verdachte mogelijk te maken. Hierbij liep de verdachte door het gebruik van een beschermend schild een schram op aan zijn jukbeen.

Gezien het feit dat er was aangegeven dat de verdachte naar alle waarschijnlijkheid vuurwapens in zijn bezit heeft en het hevig verzet dat de verdachte pleegde, was het dringend noodzakelijk om een vluchtig onderzoek te doen in de woonkamer teneinde na te gaan of er daadwerkelijk een wapen aanwezig was. Dit onderzoek heeft heel kort geduurd.

Na de verdachte te hebben aangehouden is hij overgebracht naar de politie van Geyersvlijt waar hij is voorgeleid en in verzekering werd gesteld.



De rechter-commissaris (rc) hanteerde het proces-verbaal als bewijs waaruit blijkt dat de politie op verzet is gestuit waardoor de politie genoodzaakt was om het verzet te breken ten einde Ghaliet aan te houden en dat dit breken van het verzet niet ongemerkt is gebleven. Bovendien zijn ook ooggetuigen gehoord die allen hebben verklaard geschreeuw en gestommel te hebben gehoord vanuit het appartement van Ghaliet.



Ghaliet verklaarde dat er zonder enige noodzaak excessief geweld tegen hem is gebruikt als gevolg waarvan hij zwaar lichamelijk letsel heeft overgehouden. Ook stelt hij dat goederen hem toebehorende zijn weggenomen door de politie ambtenaren.

Anders dan Ghaliet stelt gaven de politiemannen aan dat het aanwenden van geweld noodzakelijk was, omdat Ghaliet ondanks daartoe gesommeerd bleef schoppen en trappen om zich heen waardoor uiteindelijk de schilddrager kwam te vallen. Dit heeft geleid tot de reactie van het met verenigde krachten optreden.

De mate van het toepassen van geweld is uitdrukkelijk beschreven in het politie handvest. Toepassen van geweld is dus niet uitgesloten. Dat het geweld is toegepast blijkt ook uit het proces- verbaal zoals eerder besproken. Als verklaring voor het toegepast geweld is aangegeven dat het noodzakelijk was om dat de bevelen zich niet te verzetten niet alleen werden genegeerd, maar dat eveneens getrapt werd naar de politie.



De rc motiveerde dat hoewel het geweld niet conform de geweldsinstructie is toegepast, dit onvoldoende is om de verlenging van de inverzekeringstelling van de politiemannen te continueren.

De rc heeft daarom het verzoek tot invrijheidstelling van de advocaten Derrick Veira en Maureen Nibte in deze zaak toegewezen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie is niet in beroep gegaan tegen de beslissing van de rc.