Ministerie: ‘Plooien tussen Defensie en ex-militairen gladgestreken’

De plooien tussen de ex-militairen en het ministerie van Defensie in Suriname zijn gladgestreken. Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft tijdens een ontmoeting beloofd dat er oplossingen komen voor de zaken waarover er ontevredenheid is bij de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen.

“Er is in een heel gemoedelijke en prettige sfeer met ze gesproken, waarbij een aantal aspecten aan de orde zijn gekomen”, vertelt minister Mathoera in een persbericht van het ministerie.

Bepaalde zaken die onder haar competentie vallen zullen met voortvarendheid worden aangepakt. Volgens de bewindsvrouw zal er binnen de begroting van Defensie worden bekeken of in hoeverre de maandelijkse invaliditeits- en resocialisatietoelage verder kan worden verhoogd. Enkele van de onderwerpen, waaronder grond- en huisvesting voor deze groep, zal zij met haar collega-ministers moeten bespreken.

Tijdens de ontmoeting met het bestuur van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen onder leiding van Waldo Jameson zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder koopkrachtversterking, veteranenpassen, BaZo-kaarten, gestructureerde nazorg, resocialisatie, oplossing van rechtspositionele zaken en verklaringen voor pensioen voor personen die de 60-jarige leeftijd hebben bereikt.

Volgens minister Mathoera zijn er goede afspraken gemaakt waarbij sommige zaken nog zullen worden uitgezocht, terwijl dringende zaken met voortvarendheid worden uitgewerkt.

Bij het gesprek waren ook aanwezig kolonel Werner Kioe A Sen (bevelhebber Nationaal Leger), Jayant Bidesie (wnd. directeur Defensie), de directeur (luitenant-kolonel Petrus Wasimin) en voorzitter stichtingsbestuur (kolonel Adolf Jardim) van de Stichting Re-integratie Ex- Militairen (SREM).