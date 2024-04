Ramdin: “Daders zodanig straffen als voorbeeld voor anderen om dit soort acties niet te ondernemen”

BIBIS-minister Albert Ramdin heeft gereageerd op de overval die dinsdagavond werd gepleegd bij Murphy’s Irish Pub in de International Mall of Suriname (IMS). Volgens de bewindsman geniet de aanpak van de criminaliteit in Suriname de hoogste aandacht van de regering.

“Het is inderdaad triest om te zien hoe criminaliteit zich verergerd en verschillende vormen aanneemt die wij hier in Suriname eerder niet gekend hebben. Of in ieder geval niet in die mate. Onze samenleving kan niet geterroriseerd worden door een aantal individuen die dit soort dingen durven te doen op zo een brute en verregaande wijze”, zei Ramdin woensdagavond na de Regeringsraadvergadering (RRV) op een persconferentie.

Hij reageerde in de plaats van Justitieminister Kenneth Amoksi die wegens ziekte deze RRV niet heeft bijgewoond. Volgens Ramdin hebben Amoksi en korpschef Bryan Isaacs de opdracht van de president gehad om hard aan te pakken, met de ondersteuning van het ministerie van Financiën & Planning voor wat betreft het beschikbaar stellen van de middelen.

Het staatshoofd is ook bezorgd over deze ontwikkeling. De komende weken zal hieraan verder inhoud worden gegeven.

Persoonlijk vind Ramdin het vervelend en onacceptabel dat dit soort dingen bij daglicht kunnen gebeuren. Volgens hem zouden de daders zo snel als mogelijk moeten worden opgepakt. Ook zou er een snel proces moeten zijn, waardoor ze niet snel weer op straat komen om dezelfde soort ‘grapjes’ weer uit te halen.

“Maar ook als dat op een ander moment zou gebeuren zou dat onacceptabel zijn. Maar de brutaliteit die men heeft om de vrijheid te nemen om zaken die niet van hun zijn te ontnemen, is een zeer ernstige situatie die niet onderschat moet worden in onze samenleving.

Het wordt tijd dat we deze zaken niet alleen hard aanpakken, maar indien de daders worden gevonden, en ik hoop dat dat snel gebeurd, dat ze ook zodanig gestraft worden dat het een voorbeeld is voor anderen om dit soort acties niet te ondernemen. Het kan niet worden getolereerd vanuit ons politioneel rechtssysteem, maar ook als samenleving moeten wij dit niet accepteren”, aldus Ramdin.

Murphy’s Irish Pub heeft intussen een beloning van 5.000 US dollar in het vooruitzicht gesteld, voor degene met informatie die leidt tot de identificatie van de daders van de roofoverval dinsdagavond: