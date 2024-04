Mannen doen zich voor als BOG-medewerkers en lichten winkeliers op

Vier mannen hebben zich afgelopen weekend voorgedaan als medewerkers van het Bureau Openbare Gezondheidszorg in Suriname (BOG) en zo een aantal winkeliers in Kabalebo opgelicht.

Volgens districtscommissaris (dc) Josta Lewis van Kabalebo hielden de mannen de winkeliers voor dat zij in opdracht van het BOG in het gebied waren om insecten en ratten te bestrijden. De winkeliers moesten voor het werk geld betalen en kregen een betalingsbewijs waarop de naam van een bedrijf staat (foto).

De neppe BOG-medewerkers deden ook de markt van Kabalebo aan en hielden een standhouder ook voor dat zij gekomen zijn om insecten en ratten te bestrijden. De standhouder twijfelde in hun omdat ze in korte broeken gekleed waren en slippers aanhadden. Ook zagen zij er onverzorgd uit en verplaatsten zij zich in een oude Toyota Caldina.

De standhouder sloeg alarm en de dc werd gerapporteerd. Lewis schakelde de politie in die gelijk actie ondernam. De vier neppe BOG-medewerkers werden aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Drie van de verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en één is heengezonden. Het onderzoek duurt voort.