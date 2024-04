Aviankoi doet beroep op minister om reserve politie weer in te stellen

De regering in Suriname moet volgens VHP-parlementariër Henk Aviankoi meer doen om de heersende criminaliteit in het land aan te pakken. De dagelijkse beroving van ondernemers, waaronder winkeliers, en vooral ook ouderen baart hem enorm zorgen. Als oplossing ziet de Surinaamse volksvertegenwoordiger dat de reserve politie weer wordt ingesteld.

“Ik roep de minister van Justitie en Politie op om dat van de reserve politie weer op gang te brengen. Hierdoor kan de politie zich meer bezig houden met hun core business, maar in de buurten heb je dan de reserve politie. Dat zijn dan gewone burgers die willen helpen. Ze krijgen een training en dan kunnen ze de patrouille doen in hun buurten. Het moet kunnen, maar na vier jaren praten is er nog niets ervan van geworden”, zegt de parlementariër.

Ook de verkeerscriminaliteit en het aantal verkeersdoden in de afgelopen periode baart hem zorgen.

“Het veiligheidsvraagstuk is iets waaraan wij allen ook moeten meewerken, want de politie doet haar best maar zij kan ook niet overal aanwezig zijn. Ons rijgedrag in het verkeer, als je ziet hoe men zich soms gedraagt. Soms is het gewoon aanstellerij. Onze normen en waarden. Politici maken zich ook schuldig eraan door de manier hoe ze met elkaar omgaan in het land”, aldus Aviankoi.