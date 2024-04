Minderjarige bromfietser beland op voorruit auto na aanrijding

Een 15-jarige bromfietsbestuurder is vanmorgen gewond geraakt nadat hij met een personenauto in botsing is gekomen op de hoek van de Tawajari- en Soekoredjoweg in Suriname.

Het slachtoffer kwam op de voorruit van het voertuig terecht en liep verschillende verwondingen op (foto).

De tiener is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De autobestuurder heeft geen voorrang verleend aan de bromfietser en is daardoor aangemerkt als de veroorzaker van de aanrijding.

Het slachtoffer is vanwege zijn leeftijd niet bevoegd om een bromfiets te besturen. In Suriname moeten bromfietsbestuurders tenminste 16 jaar oud zijn. Het onderzoek van de politie duurt voort.