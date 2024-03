Ramadhin: “Wij gaan er niet voor schromen op te treden tegen eigen mensen die misbruik maken van staatsmiddelen”

Voor minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname maakt het niet uit of aangestelde functionarissen, waaronder directieleden/management van instellingen, uit dezelfde partij als hem komen of door hem zelf zijn aangesteld. Indien deze personen zich aan ontoelaatbare handelingen schuldig maken, zal hij er niet voor schromen om tegen hen op te treden.

De bewindsman noemde woensdagavond tijdens een persbriefing na de Regeringsraadsvergadering (RRV) onder andere het geval van oud-VHP-parlementariër Djoties Jaggernath, die nu bij de ABOP zit, die tot september 2022 nog medisch directeur was van het Mungra Medisch Centrum (MMC) en op basis van een strafrechtelijk onderzoek door hem werd ontheven.

“Wij gaan er niet voor schromen als we constateren dat de door ons gekozen personen, waarin wij vertrouwen hebben, in het management van organisaties komen te zitten en dat we daar indicaties hebben dat er daar misbruik wordt gemaakt van staatsmiddelen. In 2022 is ook een directielid van het MMC, de medisch directeur, op non-actief gesteld en er is daar ook een strafrechtelijk onderzoek ingezet tegen deze directeur”, benadrukte Ramadhin.

Ramadhin ging ook in op het geval waarbij hij in januari dit jaar twee directieleden van Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) op non-actief heeft gesteld. “Dit heeft te maken in de richting van financiële misstanden. We hebben daar een CLAD-onderzoek aangevraagd en er is reeds een oriënterend gesprek gevoerd met CLAD. We zijn op het traject om nu de opdracht te bevestigen aan CLAD. Dit alles in samenspraak met het ministerie van Financiën. Voorlopig zit er een waarnemer in de directie en het stichtingsbestuur is ook in overleg met het ministerie om zaken in goede orde te krijgen”, zei de minister, die de accountants nog de ruimte wilt bieden om hem te adviseren in deze kwestie. Vandaar dat hij nog niet veel informatie prijs kan geven hierover.

Het ministerie van Volksgezondheid is volgens hem ook niet bang voor een juridisch gevecht om de gang naar de rechter te voorkomen. Zo zijn er 15 rechtszaken in de afgelopen periode door Volksgezondheid gewonnen.

“Wij weten waarom we bepaalde dingen doen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft sinds het aantreden 16 rechtszaken tegen zich gehad en we hebben 1 zaak verloren, omdat die misschien niet goed voorbereid was voor mijn aantreden. Maar alle andere 15 rechtszaken zijn in het voordeel van het ministerie geweest. Omdat we weten dat we geen onrecht mensen gaan aandoen als dat niet moet”, aldus de minister.