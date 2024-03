Brandweer weet erger te voorkomen bij beginnende brand in Paramaribo

De brandweer in Suriname kreeg vanmorgen een melding binnen van brand bij een woning aan de Frederik Derbystraat te Paramaribo. Daar aangekomen bleek dat een afdakje en stoelen in brand stonden.

Door kordaat optreden van de Surinaamse brandweer kon erger worden voorkomen.

Een bejaarde man die op het adres woont zegt dat hij niet weet hoe de brand is ontstaan. Hij was in zijn woning toen hij ineens de hitte voelde.

De politie van Nieuwe Haven en brandweer werden gealarmeerde, die snel op het brandadres arriveerde. De brand werd meteen geblust.

De woning is niet tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.