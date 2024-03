Straatrovers overvallen man in zijstraat Indira Gandhiweg

Een 32-jarige man in Suriname is vrijdag iets voor middernacht beroofd door drie mannen met messen. Tijdens de beroving in het politie ressort De Nieuwe Grond (DNG), heeft het slachtoffer slagen moeten incasseren.

De man was in de Abigaillustweg een zijstraat van de Indira Gandhiweg onderweg naar een vriend, toen hij plotseling overrompeld werd door de drie mannen.

De overvallers maakten een mobiele telefoon, een paar gympies en een geldbedrag in Surinaamse dollars buit. Na de beroving vluchtte de mannen te voet weg.

De politie werd geïnformeerd over de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer klaagde van pijn en werd met een zogeheten visum verwezen voor medische behandeling.

Van de daders is geen spoor te bekennen.