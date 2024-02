Straatrover gooit stenen naar marktventer en rukt tas weg

Een marktventer is dinsdag aan de Drambrandersgracht in Suriname overvallen en beroofd van zijn tas.



Het 49-jarige slachtoffer verklaarde een tas bij zich te hebben met daarin 700 euro, een rijbewijs en een ID kaart. Toen hij dichtbij de Haïtiaanse Markt was, gooide een man met rasta haardracht plotseling stenen naar hem.

De man rukte vervolgens met kracht de schoudertas van de marktventer weg en rende richting de Hofstraat.

Vervolgens stapte de dader, die gekleed was in een zwarte broek en wit shirt, in een lijnbus. Het slachtoffer, dat de dader niet achterna kon gaan omdat hij onlangs geopereerd is, bleef ongedeerd.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld waarna agenten van bureau Nieuwe Haven ter plaatse kwamen voor onderzoek. Van de straatrover ontbreekt nog elk spoor.