Inbrekers maken kluis met inhoud buit in af en toe bewoond huis

Inbrekers hebben afgelopen weekend een kleine kluis weggenomen uit een woning aan de Piet Ezechielsstraat in Suriname.



In gesprek met een Waterkant.Net zegt een benadeelde dat de woning af en toe door zijn familie wordt bewoond.

De man is vanmorgen daar naartoe gereden en zag tot zijn schrik dat de achterdeur geforceerd was en het hel huis overhoop was gehaald.

Bij onderzoek bleek dat de kluis die in één van de slaapkamers was geplaats was weggenomen. Volgens de benadeelde had hij 2.000 euro, Chinees geld, dure diamanten, ringen en gouden sieraden in de kluis,

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.