Reyme gaat niet meewerken aan legalisatie homohuwelijk en promotie regenboogvlag

Indien A20-voorzitter Steven Reyme bij de komende verkiezing gekozen wordt tot één van de leden van De Nationale Assemblee (DNA) of president van Suriname, hoeven mensen niet op hem te rekenen dat hij mee zal werken aan het legaliseren van het homohuwelijk in Suriname en het promoten van de regenboogvlag.

“We houden van alle mensen, maar ik heb mijn waarden en normen vanuit mijn christelijke view die ik hoog moet houden. Mensen volgen mij om die redenen. Mensen hebben A20 om die redenen ook ongeveer 5.000 stemmen gegeven. Ik ga geen compromis sluiten omdat ik misschien 500 stemmen meer wil hebben. Nee toch!”, zei Reyme in het programma Bakana Tori.

Als een eventuele toekomstige president zal hij ook niet meewerken aan het hangen van de regenboogvlag voor Surinaamse overheidsgebouwen. De politicus die ook voorganger is van de Volle Evangeliegemeente Logos International in Paramaribo, voerde aan dat hij mensen niet met leugens voor de gek gaat houden en daarom nu al aangeeft dat wat dit onderwerp betreft, men niet op hem moet rekenen. Als voorzitter van A20 werkt hij met het principe van ‘what you see is what you get’.

Reyme benadrukte wel dat hij alle Surinamers gelijk voor hem zijn.

“En elke Surinamer heeft een voorkeur of heeft zijn eigen problemen. Als ik gekozen word tot president ben ik voor alle Surinamers hetzelfde. Je gaat me niet komen dwingen om iets te doen dat buiten mijn waarden en normen zijn. Maar ik ga me wel houden aan wet en recht om te doen wat ik moet doen. Maar van tevoren weet je al dat ik daar zit om het land te dienen en niet een LBGT groep of een groep die mij toevallig gesteund heeft. Ik ben daar voor Suriname”, aldus de politicus.