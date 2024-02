Bromfietser met bandenpech beroofd van vervoersmiddel

Aan de Magentakanaalweg in Suriname is een 22-jarige man afgelopen nacht van zijn bromfiets beroofd door twee mannen. Het slachtoffer dat in gezelschap was met een vriend heeft geen letsel opgelopen tijdens de beroving.

Volgens het slachtoffer had hij na 03.00u bandenpech en liep met de bromfiets samen met een vriend. Op een bepaald moment stopte een donker gelakte pick-up bij hem waarbij één der inzittenden vroeg naar de bescheiden van de bromfiets.

Een van de mannen stapte uit het voertuig en duwde het slachtoffer weg van de bromfiets. De bromfiets werd vervolgens in de laadbak van de pick-up gezet waarna de verdachten richting Helena Christinaweg op reden.

De politie van Santoboma kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Aan de aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.