Ori keurt af dat Sampie met ophitserij bezig was op studentencampus

MINOWC-minister Henry Ori keurt het af dat ABOP-parlementariër Edgar Sampie de bewoners van de Student Housing Campus Village, de studentencampus op het universiteitscomplex in Suriname, is gaan ophitsen tijdens de actie welke op woensdag 7 februari is gevoerd tegen de verhoging van de kamerhuur per 1 maart 2024.

Sampie was die dag poolshoogte gaan nemen en zei aan de media dat de studenten de verhoging niet moesten betalen zolang er geen contract is getekend. Ook daagde hij president Chan Santokhi uit om zijn ballen te tonen en inderdaad onderwijs als prioriteit te behandelen.

“Tot onze schrik loopt er een DNA-lid en is hij daar allerlei ophitserij gaan doen om dat ding te laten….Om 13.00 uur kwam ik en er was een hele toestand daar. We hebben tot rust gebracht en afspraken gemaakt oplossingsgericht”, zei de bewindsman in het programma Welingelichte Kringen.

Ori voerde aan dat de bewoners van het studentencampus voorheen bedragen betaalden van 400 tot 600 SRD, terwijl de overheid dagelijks 24 uren lang moet zorgen voor faciliteiten als airco, elektriciteit en internet. Daarnaast waren er grote achterstanden in betalingen waarbij 20% van de mensen nooit heeft betaald of onvoldoende betaalde. Ook wonen er mensen daar die geen student meer zijn. Volgens de minister willen een paar van deze personen gewoon op het complex blijven wonen, omdat er geen alternatieve huisvesting is. Bovendien gebeuren er ook zaken in de kamers waarop er controle gevoerd zal moeten worden. Vandaar dat het nieuw bestuur orde op zaken wilt stellen.

“Het is onvoorstelbaar. Er zijn vernielingen aan het gebouw aangebracht en we moeten optreden. Je moet orde op zaken stellen. Je maakt regels en reglementen. Wij gaan dus checken. Er zijn issues daar. Wie woont daar? Iemand die daar is om te studeren. Mensen moeten in de kamers zijn die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. En als je dat niet bent ga je die kamer vrij moeten maken. Wij hebben een lijst van 410 wachtenden”, aldus de minister.

De vorige directeur was volgens Ori iemand vanuit de NDP die toen thuis is gezet nadat die in een conflict geraakte met het toenmalig bestuur. De toenmalige directeur spande een rechtszaak aan waarin de rechter besliste dat zijn salaris van de afgelopen twee jaren terug moest worden betaald.

“Ze hebben ook beslag laten leggen op de bankrekening van de studentenhuisvesting. Dus wij gaan straks een stevig bedrag moeten betalen aan die vorige directeur om die bankrekening vrij te maken en ons werk verder te kunnen doen”, aldus de politicus. Voor nu is er een interim directeur als noodoplossing aangewezen, omdat de functie van directeur juridisch nog niet vrij is. Pas wanneer het juridisch traject zover is, zal er een nieuwe directeur worden benoemd.

Volgens de bewindsman heeft de regering geld vrijgemaakt voor de studiehuisvesting, waardoor binnen 13 maanden de rest van de gebouwen zullen worden klaargemaakt. Hierdoor zal het niveau worden gebracht naar bijna 600 tot 700 kamers. “Maar die organisatie moet toezien van wie in die gebouwen zitten. Betalen ze op tijd? En we moeten die bedragen aanpassen”, aldus de minister.