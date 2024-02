Vrouw ontdekt projectiel en kogelinslag in kamer tijdens opruimen

Een vrouw ontdekte dinsdag een projectiel in haar slaapkamer aan de Samuel Venoaksstraat in Suriname.



Volgens verklaring van de aangeefster had ze op donderdag 1 februari een knal gehoord, maar trof die dag niets aan. Dinsdag 6 februari was ze bezig haar slaapkamer op te ruimten en ontdekte een projectiel op de vloer.

Ze keek naar het plafond en zag een gat; een kogel had het dak en het plafond van haar slaapkamer doorboord.

De politie van Flora is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Van de schutter is nog niets bekend.