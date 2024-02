Pique: “Surinamers moeten mindset veranderen en niet meer kiezen voor politieke maffiaorganisaties”

Volgens activist Siebrano Pique is de NDP niet het alternatief om een oplossing te brengen voor de problemen waarmee Suriname al jaren worstelt. Ook niet de huidige regering bestaande uit de VHP, ABOP en PL. Volgens Pique zijn de traditionele politieke partijen in Suriname niets anders dan politieke boeven en politieke maffiaorganisaties. Het wordt daarom tijd dat Surinamers hun mindset gaan veranderen.

“Op dit moment gun ik geen enkel partij meer dan 20 zetels. Geen enkel partij moet alleen de macht krijgen. Neen, dat moet nooit meer komen. A besef musu kon dat: in die 49 jaren zijn al die zogenaamde traditionele partijen al aan de macht gekomen en we moeten al deze partijen afstraffen. We hebben onze partijliefde nog niet aan een kant gezet. Waar zijn die echte nationalisten? Wanneer gaat het eindelijk om Suriname gaan? Als ze zien dat de denkwijze van de Surinamer niet is veranderd, dan hoeven ze niets aan te passen aan hun campagne”, zei Pique, die zichzelf eerder een strijder of fighter noemt dan activist, op D-TV.

Pique neemt het de politieke organisaties vooral kwalijk dat zij de kiezers zodanig beïnvloeden dat zij in hun propagandavoering worden ingezet om anderen middels leugens over te halen.

“I musu go bedrieg yu buurvrouw namens a partij. I musu hori den sma fu yu birti voor de gek namens a partij. En dan te a verkiezing wini, a partij e libi yu nanga den sma san yu ben hori voor de gek, in de steek. Want wij zijn werkpaarden en werkpaarden worden niet beloond. Het zijn de sierpaarden van de politieke partijen die worden beloond. Maar niemand praat over ze en de wereld kent die mensen niet bij naam. Omdat de sierpaarden ook beschermd worden door de werkpaarden, de propagandisten van de partijen”, aldus Pique.

Belangrijk volgens hem is daarom dat mensen met alternatieven moeten komen en met name een zakenkabinet. Maar het feit dat er zoveel nieuwe bewegingen ontstaan, is al een foute start. Bovendien ziet hij al de nieuwe kleine partijen als verlengstukken van de traditionele grote partijen.

Zo noemt hij als voorbeeld de partij A20 een verlegstuk van de NDP. “Waarom komen al die bewegingen niet bijeen en dan hebben we een platform. Maar nee, we zien ze hetzelfde doen wat de andere mannen doen. Iedereen wil de leider zijn. Dat wil zeggen dat er geen Surinaams belang is”, aldus de ‘strijder’.