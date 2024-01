Tsang: “Karma rekent wel met de misleiders af”

Het is volgens NDP-parlementariër Stephen Tsang slechts stemmingmakerij wanneer gesteld wordt dat er bij de gesprekken die moesten leiden tot een vroege overdracht van de regeermacht in juli 2020, er gezegd zou zijn de regering Santokhi-Brunswijk het voor slechts drie maanden zou volhouden.

“De vroege overdracht was op verzoek van deze regering. En de vorige regering heeft alle medewerking verleend voor de vlotte overdracht. Wie de samenleving heeft misleid, is door iedereen te zien. Karma rekent wel met de misleiders af”, zei de NDP’er donderdag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

Hij reageerde tijdens een interruptie op opmerkingen van zijn collega Mahinder Jogi uit de VHP. Volgens Jogi zijn er in de drie maanden na de verkiezingen duizenden personen in overheidsdienst genomen en is er zelfs enkele dagen voor de regeeroverdracht opdracht gegeven om de 272 miljoen Surinaamse dollars bestemd voor woningbouw op een andere rekening te storten. Hij hoopt dat de Surinaamse samenleving dit ook begrijpt en niet werkt aan de zogenaamde comeback van de NDP.

De Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, had kort tevoren onthuld dat de regering Bouterse-Adhin gelijk na de verkiezingsnederlaag op 25 mei 2020, bijna 4.000 nieuwe ambtenaren voor de regeringsoverdracht in dienst heeft genomen.

“Ze wisten dat ze de verkiezingen hadden verloren en hebben dus bijna 4.000 mensen in dienst genomen. Dat noemt men inderdaad verschroeide aarde politiek”, benadrukte de bewindsman. Alleen in de maand juli 2020, de maand waarop de toenmalige regering niet in staat was om de salarissen van de ambtenaren te betalen, zijn er volgens Somhardjo ruim 1.500 nieuwe personen in dienst genomen. De meeste nieuwe ambtenaren zijn in de maanden mei, juni en juli 2020 in dienst genomen.

De minister merkte op dat de huidige regering uiteindelijk in totaal 2.683 nieuwe ambtenaren op de rol heeft moeten plaatsen. Allemaal grotendeels mensen die door de vorige regering zijn aangenomen. Het was president Chan Santokhi die hem heeft geïnstrueerd om deze mensen toch te helpen. Daartegenover zijn er juist weinig eigen mensen in dienst genomen.

“Deze 2.683 mensen hadden nog geluk. Want er zijn duizenden mensen die buiten lopen met valse missives en die we helaas niet konden helpen. Dus de bewering dat wij 6.000 mensen in dienst hebben genomen; ik wil niet zeggen dat het een leugen is, maar het staat wel op gespannen voet met de waarheid”, aldus Somohardjo.

Volgens Tsang heeft de minister in zijn presentatie slechts de ambtenaren opgenomen die wel door Cebuma op de betaalrol zijn geplaatst. De regering Santokhi-Brunswijk heeft volgens hem wel degelijk enkele duizenden ambtenaren in dienst genomen, maar die zouden nog niet op de rol zijn geplaatst.

“Als je dat allemaal optelt dan kom je op 5.600 zoveel nieuwe ambtenaren die zijn aangenomen sinds augustus 2020. Daarnaast heeft MinFin aangegeven dat hij een groot aantal ambtenaren niet heeft opgebracht, omdat hij een stop heeft gezet aan dat ding. Cebuma mocht ze niet uitbetalen”, aldus Tsang.