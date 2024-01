Vp informeert DNA over aanbieden voedselpakketten aan zwakke huishoudens

De Surinaamse regering werkt volgens vicepresident Ronnie Brunswijk aan duurzame oplossingen voor het armoedevraagstuk. De regeringsfunctionaris informeerde De Nationale Assemblee (DNA) op maandag 22 januari bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling over het pakkettenproject dat momenteel wordt uitgevoerd.

Vp Brunswijk erkent dat pakketten geen duurzame oplossing zijn, maar benadrukt dat wanneer de vraag vanuit de bevolking groot is, er zo snel mogelijk daarin voorzien moet worden. Hij verzekerde het parlement dat de regering aan de armoedebestrijding werkt.

“Wij moeten als regering zeker voorkomen dat de groep van mensen die in armoede leven, steeds groter wordt. Ook in deze groep heb je vaak mensen die weinig educatie hebben genoten. Ons streven moet erop gericht zijn om werkgelegenheid te scheppen, om ondernemerschap te stimuleren, om kansarmen in de gelegenheid te stellen zich verder te scholen. Wij beseffen ook dat deze ontwikkelingen een langdurig proces kennen”, aldus de regeringsfunctionaris.

Om de mensen in nood tegemoet te komen heeft de regering gemeend voedselpakketten aan te bieden aan de zwakke huishoudens. “Ik verzeker u dat er hier geen sprake is van corruptie”, aldus de vp. Om de mensen zo snel mogelijk te kunnen helpen, is er in de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) besloten om SRD 80 miljoen goed te keuren.

Er zijn vijf ondernemers aangetrokken om in totaal 53.000 pakketten te leveren. De vicepresident deelde mee dat een ondernemer over het hoofd was gezien. Hierdoor moest er een nieuwe missive gemaakt worden om deze toe te voegen.

De vp merkte op dat leveranciers niet zitten te springen om goederen aan de overheid te leveren. “Wij hebben daarom leveranciers benaderd die bereid waren de voedselpakketten te leveren en voor te financieren. Het is allemaal op een goede wijze verlopen”, aldus de regeringsfunctionaris, die zegt dat er meer middelen nodig zijn om de noden te verlichten.

Hij gaf aan dat de regering een integraal sociaalplan heeft voor de armoedebestrijding. Hierin zijn onder meer de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Landbouw, Veeteelt en Visserij betrokken. Vp Brunswijk: “De regering probeert met dit sociaalplan, waarin ook de woonoplossingen zijn opgenomen, de noden van het volk te verlichten.”