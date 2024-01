Man in vrouwenkleding door vriend mishandeld in hotel om verdwenen geld

De politie in Suriname heeft een man aangehouden, nadat een andere man in vrouwenkleding zich gewond bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo had gemeld. Het bleek te gaan om een koppel, dat kort tevoren ruzie had gekregen in een hotel.

De politie van De Nieuwe Grond kreeg op donderdag 18 januari 2024, omstreeks 18.00 uur, een melding dat een gewonde vrouw zich bij een hotel aan de Indira Gandhiweg bevond. De wetsdienaren gingen ter plaatse en daar bleek dat het slachtoffer reeds naar de SEH was afgevoerd.

De politie begaf zich vervolgens ook naar de SEH en trof daar een gewonde man gekleed in vrouwenkleding aan, die het slachtoffer bleek te zijn. Hij verklaarde dat hij samen met zijn vriend Anthony E. een kamer bij het hotel hadden gehuurd.

Bij aankomst had hij 300 euro in zijn tas maar bij vertrek was dit geld plotseling verdwenen. Aangezien de twee de enigen in de kamer waren, confronteerde het slachtoffer zijn vriend met het bovenstaande.

Dit viel niet in goede aarde bij E., die vreselijk tekeer ging. Het koppel raakte in een handgemeen, waarna de vriend het slachtoffer enkele vuistslagen in het gelaat toebracht. Hierdoor liep het slachtoffer een snijwond op ter hoogte van zijn linkeroog, meldt de politie – regio Midden Suriname.

De vriend die zich eveneens op de Spoedeisende Hulp bevond, werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht voor verdere afdoening. Na afstemming met een officier van justitie, werd hij in belang van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.