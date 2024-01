Geen bouwactiviteit meer waar te nemen bij cel Bouterse

Het is passanten en buurtbewoners al enkele dagen opgevallen dat de werkzaamheden aan het gebouw, waarvan gezegd wordt dat het de cel wordt van de veroordeelde Surinaamse oud-president Bouterse, gestopt zijn.

Vorige week werd nog in hoog tempo gewerkt aan het gebouw op het terrein van het Militair Hospitaal Dr. F.A.C. Dumontier in Suriname. Bouterse had zich vorige week vrijdag moeten melden bij de gevangenis, maar verdween spoorloos.

Daarna was er deze week geen bouwactiviteit meer waar te nemen. Ook de entree die gemaakt was in de schutting, waar materiaal naar binnen werd gebracht, is afgesloten met zinkplaten (foto onder).

De detentie van Bouterse bij het Militair Hospitaal zou plaatsvinden op basis van enkele medische issues. Bouterse zou daarom niet in een bestaande gevangenis opgesloten worden, maar in deze cel die op steenworp afstand ligt van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor het geval hij medische hulp nodig heeft.

Wat de status van de bouw nu is, is onbekend.