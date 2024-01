Nog drie Guyanezen aangehouden in zaak waarbij buik van man werd opengesneden

De politie in Suriname heeft nog drie mannen aangehouden in de zaak waarbij de buik van een man werd opengesneden door de huidige vriend van zijn ex-vriendin. Het gaat om drie Guyanezen die door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werden aangehouden en aan de politie van Centrum werden overgedragen in verband met het onderzoek.

Op 20 december jongstleden zocht het 25-jarige slachtoffer G.K. hulp bij de Maritieme politie aan de Wilhelminastraat. De man had in zijn buikstreek twee gapende wonden van 8 cm en 27 cm en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer zijn ex-vriendin op die bewuste dag had mishandeld. Toen de huidige vriend van de vrouw erachter kwam begaf hij zich met een aantal mannen gewapend met messen naar het adres.

Er ontstond een vechtpartij waarbij het slachtoffer in de buikstreek werd verwond.

Op aanwijzing van het slachtoffer werden S.R.(28) en K.D.(20) beiden van Guyanese komaf aangehouden en na voorgeleiding in verzekering gesteld. Na goed speurwerk door leden van het RBTP in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) werden ook K.R.(29), A.A.(31) en R.C.(38) in beeld gebracht en aangehouden.

De drie verdachten zijn ter voorgeleiding overgedragen aan bureau Centrum die belast is met het verdere onderzoek.