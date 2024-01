Lijnbus in goot na aanrijding met auto

Bij een aanrijding vanmorgen tussen een lijnbus en een personenwagen aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is de bus in de goot langs de weg terechtgekomen.

De lijnbus reed over bovengenoemde weg, komende vanuit de kant van Latour en gaande in de richting van Lelydorp. De auto reed in de tegengestelde richting.

Vernomen wordt dat de lijnbus op een gegeven moment door nog onbekende reden, op de rijhelft van de tegenligger terecht is gekomen met als gevolg de aanrijding.

Na de botsing belandde de bus in de goot. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Verkeersunit Regio Midden van de Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek.