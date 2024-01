Vrouw in slaap overrompeld en onder schot gehouden bij woningoverval

Het was afgelopen nacht weer raak in Suriname: in het politie ressort Santo Boma heeft zich rond 03.00u een gewapende roofoverval voorgedaan op een woonadres. Een 27-jarige vrouw werd door drie gemaskerde mannen in haar slaap overrompeld.

Terwijl de geschrokken vrouw door één van de drie mannen onder schot werd gehouden, werd de woning overhoop gehaald. De buit betreft gympies, persoonlijke documenten en sieraden van geel metaal.

Na de beroving vluchtte de mannen in een onbekende richting.

De Surinaamse politie werd gealarmeerd en kwam ter plaatse voor onderzoek. Tijdens het onderzoek troffen de wetsdienaren een vuistvuurwapen in de woning, dat aan de partner van het slachtoffer toebehoort.

In belang van het onderzoek is dit wapen in beslag genomen. De politie werk aan het opsporen van de drie verdachten. De politie van Santo Boma heeft de woningoverval in onderzoek.