VHP-parlementariër Aviankoi: “Neks now psa, a san klari”

Er gaat volgens VHP-parlementariër Henk Aviankoi niets in Suriname gebeuren indien het Openbaar Ministerie overgaat tot de aanhouding van Desi Bouterse en overige veroordeelden van de 8 decembermoorden.

“Neks now psa”, zei de politicus in een radio-interview. Volgens de volksvertegenwoordiger is het helemaal niet nodig dat zogenaamde professoren, deskundigen en pseudodeskundigen verschillende analyses maken om na te gaan hoe de oud-legerleider, die tevens voorzitter is van de NDP, op vrije voeten kan blijven. Dit, omdat het Hof van Justitie als hoogste en laatste rechtsinstantie in Suriname al een oordeel heeft geveld. Daarom is deze case voor hem in ieder geval een gepasseerd station en wil hij zich helemaal niet meer focussen hierop.

“Er is al een oordeel bevestigd en ondanks het feit dati a tori klari kba, alla den professoren, deskundigen nanga pseudodeskundigen houden zich nog bezig met dat heel ding. Ik vind het jammer, want ik ben er zeker van dat ex-president Bouterse wani dati a sani los op tu. Maar wan lo man e gi en wan lo nietszeggende adviezen. A san klari. We moeten dat ding een plaats geven en overgaan tot herstel en healing”, aldus Aviankoi, die eraan toevoegt dat er belangrijkere zaken in het land zijn die aandacht behoeven.