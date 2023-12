Dijksteel geeft parlement een 6.9 voor prestatie in 2023

Parlementariër Cheryl Dijkstijl geeft De Nationale Assemblee (DNA) een 6.9 als cijfer voor de prestatie dat er is geleverd in het jaar 2023. Een hoogtepunt volgens haar was de aanname van de nieuwe Kiesregeling, waardoor met een landelijke evenredigheidsstelsel de verkiezingen over 17 maanden zijn gegarandeerd. “We hebben die Kiesregeling na 30 plus jaren eindelijk veranderd en dichter bij de aspiraties van het volk gebracht. Dat is voor mij echt een mijlpaal”, zei de politica in een radio-interview.

De VHP’er stelde dat ook belangrijk is de aanname van de wetten met betrekking tot money laundering en terrorismefinanciering, de zogenaamde national risk assessment wetten die de blacklisting van Suriname moesten voorkomen, en de start van de behandeling van het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek.

Aan de andere kant stelt de parlementariër dat er ook tot twee keren toe uitglijders in dit hoogste college van Staat zijn geweest die niet had gemoeten. En hoewel zij dit punt niet verder heeft toegelicht, zou zij mogelijk hiermee hebben verwezen naar het gedrag van haar fractiegenoot Mahinder Jogi die tot twee keren toe in het college heeft uitgescholden.

Dijksteel stelde wel dat het te vaak is voorkomen dat parlementariërs tijdens de debatten meer op de man spelen, dan op de bal. En dat vindt zij verkeerd. Mensen zouden volgens haar juist in diepgaande discussies moeten gaan in plaats van een bepaalde mening hebben. “Dat blijft een beetje uit, het inhoudelijke. Emotie is belangrijk, maar ratio is belangrijker”, aldus de VHP’er.