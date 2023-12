Jongeman (19) vermoedelijk gevolgd en bij thuiskomst overvallen

Een 19-jarige jongeman is afgelopen nacht rond 04.30u door een gemaskerde en gewapende crimineel bij thuiskomst aan de Rampersadweg in Suriname beroofd. Het slachtoffer zou vermoedelijk zijn gevolgd.



Waterkant.Net sprak met de vader van het slachtoffer. Hij gaf aan dat zijn zoon met een neef naar Ramcharan’s Playground was. Vandaar uit reden de twee naar KFC latour. Nadat ze eten bij de drive tru hadden gekocht reden ze naar huis.

“Mijn zoon werd voor de poort door zijn neef afzet. Hij was nog op het balkon bezig zijn veters los te maken toen een witte Toyota Vitz op straat stopte. Een gemaskerde en gewapende man stapte uit de auto. Hij rende naar mijn zoon toe en hield hem onder schot.

De dader rukte zijn 40 gram halsketting en een schuine tas die hij bij zich had weg”, vertelde de vader.



De jongeman bleef ongedeerd. Volgens de vader had zijn zoon geen geld maar belangrijke documenten in zijn tas. Na de daad stapte de dader in een vluchtauto. De vader vermoedt dat er meerdere daders in de auto aanwezig waren.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.