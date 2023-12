Inbraak bij school: 100.000 SRD, laptop en mobiel buitgemaakt

Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden op het kantoor van de LBO-school aan de Frigiterestraat in Suriname. Er is ingebroken in het kantoor waarna alles overhoop werd gehaald.

De buit betreft 100.000 Surinaamse dollars, een laptop en een mobiele telefoon.

Volgens verklaring van de wachter schrok hij rond 04.00u van gestommel en liep naar de kantoorruimte. Daar zag hij twee jongens op de gang. Ze hadden net ingebroken en sloegen op de vlucht.

Na de ontdekking schakelde de bewaker de politie en de directrice in. De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen. Van de inbreker(s) ontbreekt nog elk spoor.