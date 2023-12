In beslag genomen drugs in brand gestoken te Kraka

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend weer een hoeveelheid in beslag genomen drugs vernietigd. Dit gebeurde in de morgen van zaterdag 23 december 2023 te Kraka.

KPS meldt dat het gaat om:

● Cocaïne in vaste vorm met een brutogewicht van 186.6 kg

● Cocaïne in vloeibare vorm 30.404 ml

● Marihuana met een brutogewicht van 44.5 kg

● Xtc pillen 4.402 stuks

● Hasj met een brutogewicht van 9 kg

● Metham (sukru) met een brutogewicht van 2.4 kg

Deze zijn door de Surinaamse Narcotica Brigade onder supervisie van het Openbaar Ministerie verbrand (foto).