Van der San: “God zal ervoor zorgen dat Bouterse niet in de gevangenis komt”

Eugene van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President in Suriname, stelt dat God ervoor zal zorgen dat Desi Bouterse niet in de gevangenis terechtkomt. “God zal zorgen dat hij niet erin komt. Dat is ook m’n wens. M’n wens is dat hij niet in de gevangenis komt”, zei de bestuurskundige in het programma Interactief op D-TV.

Volgens de oud-kabinetsdirecteur zijn er al tekenen dat dit ook zo zal gebeuren. Eén van deze tekenen is het besluit waarin het Surinaamse Hof van Justitie aangeeft dat de gevorderde onmiddellijke gevangenneming door de vervolgingsambtenaar zal worden verworpen.

Op social media is er een discussie gaande over het vonnis van het Hof van Justitie. Onder andere de NDP’er Marcel Oostburg stelt dat het Hof hiermee een kardinale fout heeft gemaakt op pagina 19 van het vonnis.

“Gevangenneming hoeft niet geregeld te zijn. Het feit dat je een vonnis hebt, is die gevangenneming geregeld in bepaalde andere wetten. Maar hier heeft de rechter gezegd dat de gevangenneming zal worden verworpen. Dat is die verwarring. Je kan een vonnis niet meer corrigeren. Het heel proces moet opnieuw worden gestart”, beweert Van der San.

Volgens Van der San zal deze verwarring ervoor zorgen dat de veroordeelden niet opgepakt kunnen worden vanwege het feit dat het vonnis niet kan worden uitgevoerd. “En als dat zo is dan na Gado wroko. Het is een discussiepunt en het OM moet daar antwoord op geven wanneer zij tot uitvoering van het vonnis wil gaan. Gado pusu en anu ini a sani”, aldus Van der San.

Volgens de bestuurskundige geeft dit ook aanleiding om deze hele zaak tot revisie/herziening te brengen. Hij stelt dat de advocaat van Bouterse ook nog niet bij het Inter-Amerikaans Hof kan aankloppen, omdat revisie nog als laatste rechtsmiddel nog in Suriname mogelijk is.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft vrijdag laten weten dat de advocaat van Bouterse een verzoek heeft ingediend bij het OM om de uitvoering van het vonnis vooralsnog op te schorten vanwege het voornemen om een gratieverzoek in te dienen bij president Chan Santokhi.

De NDP’er Oostburg beweert dat Bouterse pas aanstaande woensdag zijn gratieverzoek zal indienen. Volgens Van der San heeft Bouterse acht dagen om het verzoek in te dienen bij het staatshoofd en in deze periode wordt als bescherming de gevangenneming aangehouden. Ook de periode waarop hij na indiening op antwoord van de president moet wachten. Daarvoor is er geen termijn vastgesteld.

“Maar het moment dat hij het heeft ingediend binnen de administratie, kan hij na die 8 dagen ook rustig wachten totdat hij een beslissing van de president op zijn verzoek van gratie heeft gekregen. Dus als de president dat ding 100 dagen in zij lade houdt, dan blijft de man vrij. Al is het een jaar of 10 jaren”, aldus de bestuurskundige.