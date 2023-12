TCT-minister bezoekt Casas te Zorg en Hoop

De Casas te Zorg en hoop waar ook de luchtvaartdienst en luchtvaartterreinen zijn gevestigd kregen op donderdag 21 december bezoek van de nieuwe minister van Transport, Communicatie en Toerisme Uraiqit Ramsaran. De bewindsman werd vergezeld door zijn directie en team van deskundigen vanuit het ministerie.

Door de verschillende instanties te Zorg en Hoop werd er een rondleiding en presentatie gegeven. Ramsaran gaf te kennen dat het personeel van de Luchtvaartdienst de aders zijn van de sector. “Een deel is verantwoordelijk voor de regulering van alle luchtvaartactiviteiten in het land en de ander draagt zorg dat alle activiteiten in overeenstemming met de internationale standaarden worden uitgevoerd”, aldus de bewindsman.

De komende periode wordt er een commissie geïnstalleerd welke belast zal zijn met het uitvoeren van een werkplan ter verhoging van de Effective Implementation score en I.C.A.O standaarden in Suriname. De minister gaf te kennen dat er een aantal zaken zijn welke dringend aandacht behoeven van landingssystemen tot aanpassing bezoldigingsreeks, deze zullen gezamelijk worden aangepakt.

Ramsaran benadrukt dat hij voorstander is van goede waardering en dat iedereen moet krijgen waar ze recht op hebben als ze aanspraak maken.

De bewindsman sloot zijn werkbezoek af door de directie een overzicht te vragen van vastgestelde doelen met tastbare resultaten de komende periode. Aan het personeel van de luchtvaartdienst werd gevraagd het goede werk voort te blijven zetten.