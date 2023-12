Nabij de Cotticabrug in het district Marowijne is er een wegverzakking opgetreden.

De politie van Moengo brengt onder de aandacht van de weggebruikers dat er in verband met de ontstane situatie alle bestuurder van voertuigen boven de 4 ton genoodzaakt zijn om via de Bushman Hill te rijden in plaats van de Oost-Westverbinding.