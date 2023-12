Pas ontslagen PCS-patiënt berooft vrouw van telefoon: verdachte aangehouden met steekwond

De Surinaamse politie heeft een 23-jarige man aangehouden die afgelopen zaterdag een vrouw van haar mobiele telefoon heeft beroofd. Dit gebeurde ter hoogte van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) aan de Zwalembergstraat in Paramaribo.

De verdachte zou onlangs ontslagen zijn uit het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

De benadeelde is een 25-jarige klantenservice-medewerkster die werd beroofd van haar blauwe mobiele telefoon van het merk Redmi. De verdachte is na zijn daad richting de Nassylaan gerend.

Hij werd door een security guard van RO ter hoogte van het ministerie aangehouden. De buitgemaakte mobiele telefoon werd teruggevonden op de verdachte. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding en wist daardoor te vluchten.

De Surinaamse politie trof de verdachte vervolgens voor het PCS aan. Volgens verklaring van het personeel van het PCS is hij een labiel persoon en kort geleden ontslagen uit het PCS.

De verdachte had een steekwond in zijn borststreek. Na de ontdekking is hij per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp en daarna onder politiebewaking opgenomen.

De security guard heeft de telefoon intussen teruggegeven aan de benadeelde.