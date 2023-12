Plannen voor driedaagse regionale toerismebeurs in Suriname

De toerismesector in Suriname vervult een cruciale rol bij het stimuleren van economische groei en het bevorderen van het rijke culturele en natuurlijke erfgoed van het land. In samenwerking met alle belanghebbenden streeft de sector naar het aantrekken van een groeiend aantal toeristen om zo de lokale economie te versterken en mondiale connectiviteit te bevorderen.

“Suriname scoort hoog als toeristische bestemming, maar bevindt zich nog niet op het gewenste niveau”, aldus Toerisme-directeur Rabin Boeddha van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. Hij benadrukt dat er een meer rigoureuze aanpak nodig is voor verdere ontwikkeling van de sector.

Een van de belangrijkste strategieën die de toerismesector in Suriname hanteert, is het promoten van de diverse culturele en natuurlijke attracties. Directeur Boeddha geeft aan dat Suriname beschikt over een unieke mix van culturen, waaronder Inheemse, Afrikaanse, Indiase, Javaanse en Chinese culturen, die tot uiting komen via verschillende festivals, culinaire ervaringen en traditionele optredens. Bovendien bieden de ongerepte regenwouden, adembenemende watervallen en overvloedige fauna van het land ongeëvenaarde mogelijkheden voor ecotoerisme.

“Via gerichte marketingcampagnes en samenwerkingen met de private sector probeert het ministerie dit onderscheidende aanbod onder de aandacht te brengen om potentiële bezoekers te verleiden”, onderstreept de functionaris.

Volgens de Toerisme-directeur is Suriname niet onvriendelijk voor toeristen, maar eerder een gastvrije en heerlijke bestemming om te verkennen. “Negativiteit en klachten kunnen zich in elke sector voordoen, ook in de toeristische sector,” merkt Boeddha op. Hij zegt dat het echter essentieel is om deze situaties nuchter te benaderen.

“Generaliseren op basis van enkele klachten is oneerlijk en kan de reputatie van Suriname als toeristische bestemming schaden. In plaats daarvan is het belangrijk om negatieve incidenten snel en effectief aan te pakken en de impact ervan te neutraliseren.” De directeur stelt dat dit bereikt kan worden door transparante communicatie, snelle oplossingen en toewijding aan het voortdurend verbeteren van de bezoekerservaring.

De TCT-functionaris geeft verder aan dat het bij het ingaan van het nieuwe jaar essentieel is om duidelijke plannen en acties uit te stippelen ter verbetering van het toerisme in de regio. Het eerste kwartaal zal van groot belang zijn voor het operationeel maken van de Suriname Toerisme Autoriteit (STA), het voortzetten van landelijke trainingsprogramma’s en het bezoeken van belangrijke internationale beurzen. Voortbouwend op het succes van de activiteiten van de Wereldtoerismedag van vorig jaar, zijn er plannen om een driedaagse regionale toerismebeurs in Suriname te organiseren.