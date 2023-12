Politieman komt met pick-up in kanaal terecht

Dit voertuig is afgelopen nacht in een kanaal terecht gekomen in het Westen van Suriname. De pick-up werd uren later uit het kanaal gehaald.

Vernomen wordt dat de bestuurder rond 02.00u reed over de Awadhoesseinweg, te Corantijnpolder in Nickerie. Door nog onbekende oorzaak verloor hij de controle over het stuur.

De bestuurder raakte van de weg met het voertuig en ramde een kokosboom, waarna hij met het voertuig in het kanaal terecht kwam. Niemand raakte gewond.

De pick-up werd later in de ochtend met een tractor uit het kanaal gehaald.