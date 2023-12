Medewerker commissariaat Para aangehouden voor meerdere diefstallen

De 33-jarige D.D. is op vrijdag 8 december door de politie van het bureau Rijsdijk aangehouden en in verzekering gesteld.

De man die werkzaam is op het commissariaat van Para, wordt ervan verdacht zich op diverse locaties binnen het ressort Rijsdijk schuldig te hebben gemaakt aan diefstal. Tegen deze verdachte zijn er een aantal aangiften ter zake gedaan, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte uit een eetstand een diensttelefoon en van een bedrijf geld en een microwave heeft weggenomen. Verder heeft hij uit een woning een wasmachine ter waarde van een grootgeldbedrag in SRD buitgemaakt, alsook een aantal citrusplanten.

Op camerabeelden van de diverse locaties waar hij de strafbare handelingen heeft gepleegd, is duidelijk te zien hoe de goederen door D.D. worden weggenomen. De man werd in beeld gebracht en in de directe omgeving van Rijsdijk door de politie in de kraag gevat. Bij zijn aanhouding werd ook een wikkel cocaïne op hem aangetroffen en in beslag genomen.

Na te zijn voorgeleid is de verdachte na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.