Slapende moeder en jonge kinderen in huis overvallen

Een 34-jarige vrouw en haar twee jonge kinderen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in hun slaap overvallen. Dit gebeurde rond 00.30u in hun woning aan de Magentakanaalweg in Suriname.

Volgens de vrouw was haar man op dat moment niet thuis en was ze alleen met een baby van nauwelijks twee maanden oud en een zoontje van 3 jaar. Ze werd in haar slaap overmeesterd door een man die zich toegang tot de woning had verschaft, door een deur te forceren.

Het slachtoffer raakte gewond in haar gelaat, omdat de rover haar met zijn vuisten sloeg. Ze werd vastgegrepen en moest onder bedreiging van een ijzeren staaf aangeven waar haar geld en sieraden waren bewaard.

Tijdens de beroving zat een kompaan op de uitkijk terwijl een ander in een gereedstaande voertuig zat.

De vrouw wist zich na tegenstribbelen los te rukken en rende uit het huis met achterlating van haar kinderen. Ze zocht hulp bij de buren die meteen de politie inschakelden. De daders zijn daarna met een gereedstaande Toyota Vitz die iets verder in de straat stond geparkeerd ingestapt en weggereden.

De vrouw heeft door de vuistslagen die ze moeten incasseren gebarsten lippen opgelopen. Haar kinderen bleven ongedeerd. De daders maakten 700 euro, 1.300 Surinaamse dollars, sieraden en een mobiele telefoon buit.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een familielid van het slachtoffer, omtrent de overval. Hij vertelde dat de familie op het complex aan de Magentakanaalweg vaker slachtoffer is geworden van gewapende roofovervallen.

Opvallend is dat vrijdagmorgen ook een andere vrouw op een dergelijke manier slachtoffer is geworden van een overvaller in haar woning. Zij en haar twee maanden baby werden op klaarlichte dag overvallen in hun woning aan de Nanditaweg.

Beide gevallen hebben zich in het ressort van politie Santo Boma voorgedaan. De politie was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers is er geen spoor te bekennen. Aan hun opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

Een van de rovers zou onderstaande spullen op de plaats delict hebben achtergelaten. Tipgevers die deze spullen herkennen kunnen contact opnemen met 8588544.