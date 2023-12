Panka: “Als ze hem opsluiten dan gaan we ze bewijzen dat Bouterse nog steeds de NDP is en de NDP Bouterse is”

Een eventuele veroordeling van Desi Bouterse op 20 december zal volgens NDP-woordvoerder Ricardo Panka een groot gat achterlaten binnen de Nationale Democratische Partij (NDP). “Bouterse is de NDP en de NDP is Bouterse. Daar twijfelen we niet aan. Maar de partij heeft structuren en op basis daarvan kan de partij politicswise normaal doorgaan. Ao de wan dipi olo en fa wo kmopo uit en. Maar wat er ook gebeurt, wan diehard NDP’er o tan wan diehard NDP’er. En ifi den man sroto a man, dan wo sori den taki Bouterse na NDP en NDP na Bouterse ete”, zei Panka in het programma Bakana Tori.

Op 20 december zal het Hof van Justitie vonnis vellen in de hogerberoepszaak waar ex-legerleider Desi Bouterse en andere verdachten terecht staan voor de 8 decembermoorden. Deze kwestie houdt de gelederen binnen de paarse partij enorm bezig aangezien men niet weet welke richting de uitspraak kan uitgaan en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Volgens Panka is Bouterse voor de uitspraak al veroordeeld.

Op zaterdag 16 december houdt de NDP daarom een massameeting in Ocer met als thema: ‘A yuru doro now fu kon tek instructies’. Eerder zei advocaat Irvin Kanhai dat Bouterse veel invloed op zijn achterban heeft en daarom voor 20 december zijn achterban zal melden van ‘wat het ook wordt, wij ons gaan houden aan wet en recht’. “Wat de reactie zal zijn vanuit de partij dan unu no sabi san o psa. Vandaar dat unu organiseer a meeting disi pe lek partijorganisatie unu wan gi ala solidariteit, unu wani skowru Bouta, ini a tori disi”, aldus Panka.

Op deze meeting zal Bouterse in een anderhalve uur durende toespraak niet alleen de NDP’ers, maar het gehele Surinaamse volk toespreken. Panka vermoedt dat de NDP-voorzitter het volk tot rust zal aanmanen.

Wat er ook gebeurt, Panka is ervan overtuigd dat de bestaande structuren de partij even sterk kunnen houden zodat zij de verkiezingen in 2025 tegemoet kan gaan en ook kan winnen. “Wo wini a verkiezing. Wo sori den. Dat na san a wani ooktu. Unu no wani dati djugudjugu musu psa, maar unu wani dati a idologie fu a partij go doro. Killing me is a waste. Another rasta will take my place. Wij gaan door als partij. Unu abi fu sori en dati unu knapu na en baka en den denki fu en no gwe”, aldus de politicus.

Vrijdag zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname dat de overheid voorbereid is om in te grijpen bij eventuele calamiteiten die er op 20 december. Kanhai zei eerder dat afhankelijk van de uitspraak van het Hof van Justitie, er een besluit zal worden genomen om internationaal te gaan. Eén van de opties is om aan te kloppen bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten.