Dood neergevallen arrestant klaagde van pijn op de borst

De arrestant die gisteren onwel werd in een cel van het kantongebouw in Suriname en daarna doodviel, klaagde daarvoor van pijn op de borst. Dat meldt de Surinaamse politie.

De 31-jarige arrestant M.W. die zich in dit jaar schuldig had gemaakt aan diefstal, bevond zich in een cel van het kantongebouw in afwachting op de behandeling van zijn rechtszaak.

Nadat hij zich onwel voelde en klaagde van pijn op de borst, riep een mede arrestant om hulp. M.W. werd uit de cel gehaald en naar buiten gebracht alwaar hij enkele keren overgaf. Nadat hij naar de wacht werd begeleid, viel hij op de vloer neer.

Na inschakeling van de hulpdiensten werd geconstateerd dat M.W. geen teken van leven vertoonde en werd de dood officieel vastgesteld.

Het lijk van de man werd na afstemming met het O.M. in beslag genomen en afgevoerd naar het mortuarium.