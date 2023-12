Vader treft 18-jarige zoon dood aan in garage

De vader van een 18-jarige jongeman kreeg dinsdagavond de schrik van zijn leven, toen hij zijn zoon dood aantrof aan in de garage achter hun woning aan de Ornastraat in Suriname.



Vernomen wordt dat de jongeman student was van het Imeo. Dinsdag vertrokken de ouders met drie kinderen van huis, met uitzondering van de 18-jarige. Rond 16.30u was iedereen weer thuis.

De jongeman was echter nergens te vinden en zijn huisgenoten dachten dat hij waarschijnlijk bij vrienden was.

In de avond rond 20.00u liep de vader naar het achtererf om het vee te controleren. In de garage zag hij zijn zoon hangend aan een touw. De geschokte ouder schakelde meteen de Surinaamse politie in.

Het ontzielde lichaam van de jongeman is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium. De politie doet onderzoek naar het motief van de daad.