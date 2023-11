Lijk van vrouw in verre staat van ontbinding aangetroffen in bosschage

Te Leiding 15 in Suriname is dinsdagavond het lijk van een 70-jarige vrouw achter haar woning in het bosschage aangetroffen.



Vernomen wordt dat het lijk in verre staat van ontbinding verkeerde. De armen en benen van de vrouw werden niet aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat deze door dieren zijn aangevreten.



Buurtbewoners, die hun buurvrouw R.M. al dagen niet hadden gezien, sloegen alarm en deden een melding bij de politie van Santo Boma

Bij onderzoek in het bosschage achter haar huis werden haar stoffelijke resten aangetroffen, evenals een hark en voeding in plastiek bakjes. Het vermoeden bestaat dat ze daar was gaan relaxen en dood is neergevallen.

Volgens de Surinaamse politie was alleen het skelet van de vrouw over. De stoffelijk resten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar vervoerd naar het mortuarium van Academisch Ziekenhuis.

De politie van Santo Boma is belast met het onderzoek.