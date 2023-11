Verdachte brandstichting panden Kwattaweg na ruim 5 weken in de kraag gevat

- Advertisement -



De Surinaamse politie heeft maandagavond deze man (foto) aangehouden die verdacht wordt van de brandstichting op donderdag 19 oktober, waarbij drie panden op de hoek van de Kwattaweg en de Grandostraat in Suriname geheel door brand werden verwoest.

De verdachte is Shaam B. die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij werd door leden van de Criminelen Inlichtingen Unit (CIU) in beeld gebracht en is na ruim vijf weken door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in de kraag gevat.

Op die bewuste dag kreeg het Korps Brandweer Suriname de melding omstreeks 22.24u. Bij aankomst trof de brandweer een uitslaande brand en stond één pand inmiddels in lichterlaaie.

Het gaat om drie aan elkaar grenzende panden, die door verschillende bedrijven gebruikt werden. Één van de panden werd door het bedrijf CHM gebruikt als opslagplaats. Dit pand is volledig afgebrand met verschillende soorten apparatuur, zoals koelkasten en airco’s maar ook matrassen.



In een ander pand waren auto’s en oud ijzer opgeslagen. Aan de achterzijde waar de beheerder in een ander pand woonachtig was, heeft het gebouw schroeischade opgelopen.

Volgens de beheerder is de brand begonnen bij pand nummer 5. Hij zag iemand die één van de ruiten van het pand stuk sloeg. Kort daarna constateerde hij brand. Het duurde niet lang voor het vuur oversloeg naar de andere bedrijven.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.