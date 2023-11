President: “Bij ongewijzigd beleid zou koers 52 SRD zijn in 2021 en daarna verder zijn gestegen”

- Advertisement -

President Santokhi heeft geen boodschap aan het geklaag van sommige personen, waaronder ook oppositieparlementariërs, die steeds kritiek leveren op de hoogte van de valutawisselkoersen in Suriname.

“Sommigen klagen nog dat die koers hoog is. Jammer genoeg vergeet men dat onafhankelijk financiële deskundigen reeds in 2020 voorspeld hadden dat de koers bij ongewijzigd beleid in 2021 zou komen op 52 SRD. Dan zou het verder stijgen. De huidige koers zit daar ver onder, omdat we het beleid hebben aangepast”, zei het staatshoofd maandag tijdens de voortzetting van de algemene politiek beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA). Hij verwacht dat de koers de komende periode stabiel zal blijven.

De gemiddelde verkoopkoers door de Centrale Bank van Suriname maandagochtend genoteerd is SRD 38 voor de US-dollar en SRD 41,155 voor de euro. De cambiokoers voor de aankoop van USD is rond 37,10 en wordt 37,55 verkocht. De euro wordt tussen rond de 38,65 opgekocht en rond de 39,25 verkocht. De laatste dagen is er weer een lichte stijging te merken.

Santokhi merkte op dat bij het aantreden van zijn regering in 2020 er een officiële wisselkoers is aangetroffen die niet meer realistisch was ten opzichte van de zogenaamde wisselkoers van de cambio’s en buiten. In juni 2021 werd besloten om de koers los te laten, zodat er maar één wisselkoers zou zijn voor iedereen en elke business.

“Die koers is bijna een jaar lang stabiel gebleven en daarna werd het weer instabiel. We hebben daarop ook verschillende maatregelen moeten loslaten en ondertussen is de koers de laatste tijd weer stabiel. En wij verwachten dat die koers stabiel zal blijven”, aldus de president.