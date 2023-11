Drugsdealer vlucht bij roadblock; probeert politie met 500 USD om te kopen

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag een 45-jarige drugsverdachte aangehouden die probeerde te vluchten bij een roadblock aan de Schietbaanweg. Nadat hij aangehouden was probeerde hij politieagenten om te kopen met 500 USD meldt de Politie Regio Paramaribo vandaag.

De man in kwestie automobilist S.M. naderde de roadblock van de Surinaamse politie omstreeks 18.45u, maar reed daarbij verdacht de inrit van een perceel op. Bij het naderen van het voertuig door de politie stapte hij uit het voertuig met de woorden “wacht ik kom”.

Hij koos vervolgens het hazenpad, gooide bij die gelegenheid een zwarte rugtas op een perceel en sprong over enkele schuttingen. De politie zette de achtervolging in en hield de verdachte staande aan de Gongrijpstraat.

De reden van zijn ontvluchting was volgens de verdachte het niet in orde hebben van de auto papieren. Bij een onderzoek in de rugtas trof de politie echter drugs aan. Het ging om twee bollen, vermoedelijk geperste marihuana, twee broodzakken, vermoedelijk cocaïne en verpakkingsmateriaal aan.

Na onderzoek bleek het te gaan om 900 gram Marihuana en 106.9 gram Cocaïne.

Gaande het onderzoek maakte de verdachte zich ook nog schuldig aan omkoping van een ambtenaar door de wetsdienaren USD 500,- aan te bieden.

De verdachte S.M. werd, na afstemming met het Openbaar Ministerie, ter zake overtreding van de wet verdovende middelen en omkoping ambtenaren in verzekering gesteld. De drugs en het voertuig werden in beslag genomen. De politie van Bureau Centrum onderzoekt deze zaak.