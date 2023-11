Slapende man in eigen huis tot bloedens toe mishandeld door rover

Een 57-jarige man is zondagavond tot bloedens toe mishandeld door een rover, die zijn woning aan de Bagelenweg in Suriname was binnen gedrongen. De bewoner was aan het slapen toen hij door de indringer werd gewekt.

Volgens het slachtoffer F.G. is hij rond 21.30u naar bed gegaan. Plotseling werd hij door de indringer gewekt, die hem meteen aanviel. De man trok het slachtoffer van zijn bed en begon hem te mishandelen.

Onder bedreiging van een mes werd het slachtoffer beroofd van een onbekend geldbedrag, dat hij in een zak had bewaard. Na de daad zocht de gewond geraakt man hulp. Het Surinaamse Command Center werd ingeschakeld, die politie Rijsdijk erop af stuurde.

Bij aankomst werd het slachtoffer bebloed aangetroffen. Zijn gezicht was besmeurd met bloed. Hij werd met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis.

Van de dader ontbreek nog elk spoor.