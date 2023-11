20-jarige verdachte vrijgesproken van brandstichting

Een jongeman die onlangs was aangehouden wegens het stichten van een grasbrand op een terrein waar oliepijpleidingen van Staatsolie, SOL en GOw2 lopen, is door de kantonrechter in Suriname vrijgesproken van brandstichting.

De man in kwestie, de 20-jarige Roweno M., kreeg juridische bijstand van advocaat Maureen Nibte.

Hij is was samen met de jeugdige Rafeljo D. gaan hengelen in het afvoerkanaal naast het terrein van de N.V. Havenbeheer in Suriname. De jongens waren bekend bij de bewaking omdat ze vaker waren toegelaten om te gaan hengelen. De bewakers gaven aan geen last te hebben van de jongens.



In de nacht van 4 maart hoorden de bewakers geknetter en toen ze omkeken zagen ze het gras in brand staan. De jongens, die het vuur hadden aangestoken, renden weg in de richting van de Mangrovestraat.

Het vuur greep vanwege de droogte snel om zich heen. De brandweer kwam ter plaatse waarna het vuur werd gedoofd. Over het terrein dat in brand stond lopen oliepijpleidingen van Staatsolie, SOL en GOw2.

Indien het vuur niet tijdig was gedoofd was de kans groot dat het zou overslaan naar de pijpleidingen. Dit zou voor een enorme ramp zorgen.

De verdachten werden kort daarna door de Surinaamse politie aangehouden. De jongens verklaarden dat ze het vuur hadden aangestoken om muskieten te verjagen tijdens het hengelen.

Op 25 oktober eiste de officier Van justitie een straf van vier maanden tegen M., die reeds eerder door de rechter in vrijheid was gesteld. De andere verdachte moest zich bij de jeugdrechter verantwoorden.

Op 16 november wees de rechter vonnis, waarbij Roweno M. integraal werd vrijgesproken. De rechter motiveerde dat bij brandstichting het opzet van de dader gericht moet zijn op de gevaarzetting. Dat was bij de jongens niet het geval.

De jongens hebben het vuur aangemaakt tegen muskieten. De rechter gaf aan dat er verschil is tussen brandstichting en in brand steken. In dit geval is het gras in brand gestoken.